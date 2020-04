Le concert caritatif Living Room Concert for America animé par Elton John dimanche a permis d’amasser une somme de 8 millions de dollars américains pour la lutte à la pandémie de coronavirus.

André Duchesne

La Presse

Selon un article publié par le magazine Variety, l’argent amassé sera versé à deux des nombreux organismes américains engagés dans l’aide aux plus démunis, Feeding America et First Responders Children’s Foundation.

> Lisez l’article de Variety

De nombreux artistes ont répondu à l’appel de Sir Elton pour ce concert diffusé sur Fox et iHeartRadio : Bille Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey, The Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong de Green Day, Dave Grohl, Camila Cabello, H. E. R., Sam Smith et Tim McGraw.

Pandémie oblige, chacun a fait un numéro depuis sa résidence personnelle. De là, le nom du concert.

Ce matin, on pouvait encore visionner plusieurs des numéros enregistrés sur YouTube.