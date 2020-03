Le tour du monde de Tomás Jensen ★★★

On n’entre pas dans ce nouvel album de Tomás Jensen comme dans un univers uniforme et calibré. Le chanteur d’origine argentine, qui a bourlingué en France et au Brésil avant de s’installer à Montréal à la fin des années 90, continue de pratiquer le métissage culturel en se promenant entre les styles, de la chanson au flamenco, de la salsa au reggae, et entre les langues. Sur cet opus qui comporte pas moins de 18 titres — dont 5 courts intermèdes, ce qui fait quand même 13 chansons —, Tomás Jensen chante surtout en français, un peu en anglais et en espagnol.