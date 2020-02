La session Tiny Desk de la chanteuse Elisapie est maintenant disponible. NPR a dévoilé jeudi la captation de concert intime, auquel ont pris part plusieurs artistes avant elle, dont Lizzo, Taylor Swift et Anderson .Paak.

Marissa Groguhé

La Presse

La performance a été captée au bureau du journaliste Bob Boilen.

Accompagnée de son groupe, l’artiste Inuk y interprète trois chansons de son album The Ballad of the Runaway girl, soit Arnaq, Una et Darkness Bring the Light.

Elisapie se produira au National le 27 mars prochain. Des invités spéciaux, dont Safia Nolin et Mat Vezio, la joindront sur scène lors de cette première soirée en tête d’affiche à Montréal depuis le lancement de son dernier album, en 2018.