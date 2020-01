La pianiste et compositrice néo-classique québécoise Alexandra Stréliski continue son ascension alors qu’elle récolte trois nominations aux prix Juno, gala annuel de la musique canadienne dont les finalistes ont été annoncés mardi.

Josée Lapointe

La Presse

Sans surprise, son album INSCAPE figure dans la catégorie Album instrumental de l’année. Mais Alexandra Stréliski est aussi parmi les artistes en lice comme Révélation de l’année, alors que INSCAPE est finaliste comme Album de l’année aux côtés de Pains of Growing d’Alessia Cara, Shine A Light de Bryan Adams, love de Micheal Bublé et Bad Habits de NAV.

Parmi les Montréalais, notons la présence de Patrick Watson comme Compositeur de l’année. Le nouveau disque du chanteur, Wave, figure également dans la catégorie Album adulte alternatif, avec A Blemish in the Great Light de Half Moon Run et le disque posthume de Leonard Cohen, Thanks for the Dance.

Le jazz montréalais fait aussi bonne figure : Dominique Fils-Aimé et Elizabeth Shepherd sont finalistes dans la catégorie Album de jazz vocal, alors que Jacques Kuba Séguin se retrouve du côté de l’Album jazz de l’année.

En classique, on retrouve dans les différentes catégories l’Orchestre métropolitain, l’OSM (deux fois), le quatuor Molinari, Marina Thibeault et Marie-Ève Scarfone, ainsi que Ana Sokolovic.

Dans la catégorie Album francophone de l’année se disputeront ces cinq artistes : Fred Pellerin, Jean Leloup, Koriass, Les Louanges et Loud.

Le gala des Juno aura lieu le 15 mars à Saskatoon et sera diffusé à la télévision de la CBC.

> Consultez le site des Juno : https://junoawards.ca/