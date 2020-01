Les Foo Fighters, Lizzo et Kendrick Lamar seront les trois têtes d’affiche de la 15e édition d’Osheaga, ont annoncé lundi les organisateurs du festival. Ce n’était pas prévu, mais on a également découvert plus tard dans la journée les autres belles prises qui s’ajoutent à la programmation, où figurent une centaine d’artistes. Parmi eux, Bon Iver, le groupe Vampire Weekend, les Islandais d’Of Monsters and Men, l’Écossais Lewis Capaldi, le groupe de rap Brockhampton…

Marissa Groguhé

La Presse

Pour ses 15 ans, Osheaga frappe quelques très bons coups. Encore une fois, le festival manifeste sa polyvalence en présentant des artistes de divers genres musicaux, du rap au rock, en passant bien sûr par la pop.

La présence de Lizzo, des Foo Fighters, de Kendrick Lamar et d’Of Monsters and Men avait été annoncée lundi matin par evenko.

PHOTO AMY HARRIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kendrick Lamar en sera à une deuxième participation à Osheaga, après sa prestation en 2015 sur la grande scène du festival.

L’intégralité de la programmation d’Osheaga devait être divulguée mardi, mais l’affiche avec la liste des artistes a été dévoilée 24 heures trop tôt sur des panneaux d’affichage de Montréal, dont une colonne publicitaire électronique en plein centre-ville. « Quelqu’un a reçu la publicité et pensait que c’était pour aujourd’hui », explique Nick Farkas, vice-président à la programmation des concerts et évènements d’evenko.

Alors que l’image se propageait sur les réseaux sociaux, evenko a décidé de publier le communiqué officiel annonçant sa programmation.

« On voulait régler ça vite, confirmer que c’était bien notre programmation et éviter la confusion, précise Nick Farkas. C’est dommage, parce qu’on avait des stratégies derrière nos annonces. Tout le monde travaille très fort, et finalement ça ne va pas comme prévu. […] L’essentiel, c’est que les réactions [du public] sont bonnes. Au bout du compte, on est contents. Mais ç’a été une longue journée… »

Convaincre les Foo Fighters

Osheaga se tiendra du 31 juillet au 2 août cette année. Le vendredi 31, Dave Grohl et sa bande seront de retour à Montréal, neuf ans après leur dernier arrêt dans la métropole. Les Foo Fighters célèbrent cette année leurs 25 ans d’existence.

Les Foo Fighters à Osheaga, c’est un peu un rêve qui se réalise.

On les voulait absolument. Mais ça n’a pas été facile. On a commencé à travailler tôt pour essayer de les convaincre. J’ai été à [Los Angeles] l’année dernière pour parler à leur agent et voir si c’était possible. Nick Farkas, vice-président à la programmation des concerts et évènements d’evenko

PHOTO MARK RALSTON, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le groupe Foo Fighters fait partie des têtes d’affiche de la prochaine édition d’Osheaga.

Le même jour que les Foo Fighters, les festivaliers pourront notamment voir PartyNextDoor, Leon Bridges, Haviah Mighty, Rex Orange County et Dermot Kennedy. Ce dernier sera à Montréal quelques mois plus tôt (début mars), pour un spectacle à la salle Wilfrid-Pelletier. Il est de ces artistes qu’evenko n’hésite pas à présenter deux fois dans la même année.

« Son concert à Wilfrid-Pelletier s’est vendu très vite, il résonne au Québec, explique Nick Farkas. C’est le genre d’artiste qu’on veut. Et considérant la demande, on peut se le permettre, parce que les gens qui ne pourront pas le voir [en mars] auront l’occasion de se rattraper. »

Kendrick et les Québécois

Le lendemain, la chanteuse tout récemment primée aux Grammy Lizzo, artiste de l’année du Time, montera sur la plus grande scène d’Osheaga. Si 2019 a révélé Lizzo au grand public, les programmateurs d’evenko ont pu compter sur leurs instincts affûtés au moment de déterminer leurs têtes d’affiche. Lizzo a été ajoutée à la programmation bien avant les récentes consécrations, mais l’équipe de Nick Farkas avait vu son potentiel et tenait à inscrire son nom sur son affiche.

En fait, Osheaga avait tenté de lui mettre le grappin dessus pour l’édition 2019, dit Nick Farkas. « Elle est sur notre radar depuis longtemps, ajoute-t-il. On voyait que [l’engouement autour d’elle] montait chaque jour. »

Lewis Capaldi, French Montana, Nick Murphy, July Talk et Third Eye Blind se produiront également le samedi.

Le dimanche, le clou du spectacle : Kendrick Lamar. Celui qui avait enflammé le Centre Bell en 2017 pourrait faire paraître un nouvel album cette année, ce qui laisse présager une performance riche en nouveau matériel (on l’espère, du moins).

« La dernière fois qu’il est venu à Osheaga [en 2015], ça a été une des meilleures performances de l’histoire du festival », dit Nick Farkas.

Avant Kendrick Lamar, Of Monsters and Men, Bon Iver, le groupe de rap Brockhampton, Charli XCX et Lauv monteront sur les scènes du festival pour une dernière journée de grande qualité.

Dans le volet québécois, on retrouve Safia Nolin, Geoffroy, Men I Trust, Clay and Friends et Zach Zoya. Les artistes locaux sont un peu moins présents cette année, reconnaît Nick Farkas.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Safia Nolin

Le marché d’Osheaga a beaucoup changé depuis les débuts du festival. Le public vient en grande partie de l’extérieur du Québec, de l’Ontario surtout. Cela influence quelque peu la présence québécoise à l’affiche.

« Avant, c’était plus facile de jumeler les deux, dit-il. Mais on continue à faire ce qu’il faut pour leur faire une belle place. »

Dans une industrie où les festivals sont souvent comparés les uns aux autres, il faut savoir se démarquer. Les têtes d’affiche, ce que les potentiels festivaliers consultent en premier, sont d’une importance croissante. Mais pour Nick Farkas, pour evenko, chaque nom de la programmation compte.

Quels sont les bons coups de l’année, selon le fondateur d’Osheaga, mis à part les vedettes les plus populaires ? Tones and I, Rex Orange County, Inhaler (dont le chanteur est le fils de Bono), Geoffroy, Men I Trust, 99 Neighbors, Slowthai, énumère-t-il. « Mais il y en a tellement ! On est très fiers de toute notre programmation. »

Les laissez-passer pour les trois jours du festival Osheaga seront en vente ce mardi à partir de 10 h. Les billets journaliers seront offerts plus tard.