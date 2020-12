Sally Folk dévoile une chanson de Noël et elle lance une série humoristique de séances thérapeutiques avec un psychologue, interprété par Laurent Paquin.

Émilie Côté

La Presse

Sa chanson a pour titre La nuit de Noël. Sally Folk y échantillonne l’introduction du tube Mr. Sandman du groupe Chordettes.

> Écoutez la chanson La nuit de Noël

Comme bien des musiciens, Sally Folk a mis ses projets en veilleuse au cours des derniers mois à cause de la pandémie. Elle devait sortir un nouvel album et partir en tournée.

Or, c’est avec humour qu’elle a annoncé par voie de communiqué que sa nouvelle équipe lui demande d’entamer une « thérapie rigoureuse et introspective » afin de venir à bout de sa tendance « à vouloir manipuler les hommes ».

« Je vais donc me plier à leurs exigences et vous pourrez avoir accès à toutes mes consultations via les réseaux sociaux au courant de l’année », annonce-t-elle.

Elle a dévoilé les deux premiers épisodes de ses séances avec « son » psychologue, interprété par Laurent Paquin.

> Consultez la chaîne YouTube Sally Folk Ô Psychologue

Quant à sa nouvelle équipe, il s’agit de l’Équipe Spectra.