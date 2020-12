Une chanson de Noël des Pogues censurée après 30 ans

La populaire chanson Fairytale of New York, composée en 1988 par le groupe irlando-britannique The Pogues, vient d’être censurée en Grande-Bretagne par la BBC. Les responsables du diffuseur public britannique ont jugé la chanson homophobe et offensante et ont décidé la semaine dernière de la caviarder pour que l’on cesse d’y entendre les mots « slut » et « faggot ».