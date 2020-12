All I Want for Christmas Is You

Pourquoi Noël rime avec Mariah Carey

Qui dit Noël dit musique du temps des Fêtes. Jingle Bells, Let It Snow et surtout… All I Want for Christmas Is You. Comme chaque année à l’approche du mois de décembre, le mégasuccès de Mariah Carey vient de réintégrer le top 100 du Billboard. Ce classique moderne, paru il y a 26 ans, est devenu un incontournable de Noël. Voici pourquoi.