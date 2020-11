La chanteuse québécoise Céline Dion vient de perdre un important litige contre son ancienne agence artistique, ICM Partners, pour des arriérées impayées entourant un contrat de près de 500 millions de dollars.

André Duchesne

La Presse

Selon des sites spécialisés américains tels Deadline et du magazine Variety, la Commission californienne du travail (California Labor Commission) a donné raison à l’agence qui avait intenté une poursuite contre la chanteuse l’an dernier. La cour estime que l’agence devait s’attendre à une juste rétribution pour avoir servi d'intermédiaire dans ce contrat faisant maintenant de AEG le promoteur exclusif de ses spectacles.

Selon un contrat omnibus signé en 2017, la chanteuse et ICM avaient signé cette année-là une entente de 489 500 000 $ pour des activités de tournées et de spectacles à Las Vegas de 2017 à 2026. ICM Partners devait recevoir 1,5 % des recettes brutes pour les spectacles en résidence à Las Vegas, 3% pour les performances en tournées et 1,5 % pour les spectacles au Québec.

Après représentation devant la California Labor Commission, la commissaire Lilia Garcia-Brower a estimé qu'ICM Partners était reconnu comme l'agence de Céline Dion dans cette entente. Et que de fait elle avait droit à des arriérés.

«Nous sommes très heureux de l'attention que la California Labor Commission a porté attention aux nombreux témoins entendus dans cette cause qui a duré plusieurs jours, en plus de se pencher sur de nombreux documents avant de rendre un jugement robuste et non équivoque de 32 pages donnant à ICM et Rob Prinz leurs droits à une commission», a écrit Patricia Glaser, avocate d'ICM.

Selon Deadline, les représentants de la chanteuse n'avaient toujours pas réagi cet après-midi.