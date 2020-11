L’actrice québécoise Charlotte Le Bon a signé la réalisation d’un clip de l’artiste électro français Mottron.

Alexandre Vigneault

La Presse

Pour Walk Away, elle a imaginé un univers inquiétant où se démarque une menaçante créature « baroque » et « non genrée », précise-t-elle. Le court métrage, dont certains éléments semblent inspirés d’Alice au pays des merveilles, donne ainsi à voir un homme qui se réveille (ou peut-être pas…) dans la nature et erre jusqu’à ce qu’il soit attiré et aspiré par un fauteuil rouge qui traîne au milieu de nulle part. Charlotte Le Bon construit habilement une atmosphère mystérieuse, qui sied à l’électro nocturne de Mottron, dont l’album Giants a paru le 30 octobre.

> Regardez le clip