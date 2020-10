Duo Beaudry-Prud’homme

Chanson trad pour piano classique

On a entendu de la trad québécoise habillée d’arrangements jazz, rock, pop, électro et on en passe. Simon Beaudry (Le Vent du Nord) et Philippe Prud’homme arrivent pourtant avec une proposition qui étonne : poser des chansons folkloriques sur du piano classique.