Melody Gardot : le soleil a rendez-vous avec la lune ★★★★

Currency of a Man, l’album de Melody Gardot paru en 2016, était soul et par moments même un peu funk. Sunset in the Blue marque un retour à la manière douce, plus « féminine », selon la chanteuse américaine, qu’on lui connaissait déjà. Son envie de souplesse et de satin se traduit par un jazz moelleux, joliment rehaussé de cordes somptueuses et de vents qui soufflent comme une brise caressante.