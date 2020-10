L’image qu’on garde un peu malgré soi de Sam Roberts et de son band est celle d’un rock énergique sans être brut, en général classique dans la forme, mais qui ne cherche pas juste à faire vintage. D’où l’effet de surprise lorsqu’on entend les claviers 80’s de Wolf Pack, chanson qui ouvre All of Us.

Gus Van Go, réalisateur de ce septième disque de Sam Roberts, plonge en effet plusieurs morceaux dans des sonorités de cette décennie. Ascension a un côté post-punk. I Like the Way You Talk About the Future emprunte à la new wave. Et si plusieurs titres affichent leurs fondations (soft) rock, All of Us s’avère en fait étonnamment pop.

En cette période de pandémie et d’isolement (auquel il fait référence discrètement dans Wolf Pack), Sam Roberts arrive avec un album assez doux, où il expose ses doutes, la fragilité de nos existences, tout en rappelant qu’il n’est jamais trop tard pour quoi que ce soit.

Gus Van Go et lui ont fait du bon travail. All of Us est un disque qui sonne. Sauf que c’est aussi un disque qui ne se démarque ni sur le plan des mélodies ni sur celui des paroles. Et même ses refrains fédérateurs ont quelque chose de convenu. L’emballage a beau être inventif, il lui manque des chansons percutantes.

Pop-rock. All of Us, de Sam Roberts Band, Secret Weapon/Known Accomplice.