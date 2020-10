La chanteuse américaine Ariana Grande a annoncé sur Twitter mercredi la sortie de son prochain album d’ici la fin du mois d’octobre.

Marissa Groguhé

La Presse

Un peu plus d’un an après la sortie de son plus récent effort, thank u, next, la vedette pop a surpris tout le monde en écrivant sur Twitter une seule phrase : « J’ai hâte de vous offrir mon nouvel album ce mois-ci ».

Le gazouillis, aimé plus d’un million de fois en moins de 24 heures et également relayé sur le compte Instagram de la chanteuse de 27 ans, a provoqué beaucoup d’excitation chez ses admirateurs, puisqu’aucune mention d’un nouveau projet n’avait été faite auparavant.

Ariana Grande conserve une grande partie du mystère et n’a rien ajouté à cette courte et inattendue annonce. La date de parution exacte et le titre de ce sixième album n’ont donc pas encore été dévoilés.

La chanteuse a une fin d’année mémorable devant elle, puisque Netflix a également annoncé mercredi que Grande jouerait dans la nouvelle comédie d’Adam McKay, Don’t Look Up.

Plusieurs gros noms sont également de cette distribution de haut niveau : Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Himesh Patel et plusieurs autres.