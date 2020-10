N’ayant peur de rien, Coup de cœur francophone présente ce mardi la programmation de sa 34e édition, qui se déroulera du 5 au 15 novembre. Quarante spectacles devraient avoir lieu dans six endroits différents, devant public, avec dans plusieurs cas une webdiffusion simultanée.

Josée Lapointe

La Presse

Mais c’est avec « un mélange d’enthousiasme affirmé, d’espoir mesuré et de résilience planifiée » que Coup de cœur fait cette annonce, qui comporte en fait « deux destinations possibles », dit le communiqué de l’évènement. Ainsi, si à la fin d’octobre des annonces gouvernementales maintiennent la fermeture des bars et des salles, toute la programmation migrera en ligne. Des spectacles seront alors « présentés en temps réel et regroupant plusieurs artistes de la programmation annoncée ».

Parmi les spectacles annoncés, notons Luc de Larochellière, qui présentera l’intégrale de Sauvez mon âme 30 ans après sa sortie, ainsi que Florence K et Moran, qui s’entourent de plusieurs invités à l’occasion d’une rencontre amicale. On retrouve aussi dans la programmation Clay and Friends, Luis Clavis, Le couleur, Miro, Zoo Baby, Sunny Duval, Marie-Gold, Jipé Dalpé, Laurence Castera, Mélodie Spear et Gab Bouchard.

Les spectacles auront lieu au Lion d’Or, au Ministère, au Théâtre Outremont, à L’Esco, au Verre Bouteille et au Quai des Brumes.

