Shania Twain célèbre les 25 ans de l’album The Woman in Me

(Nashville) L’album qui a fait de Shania Twain une grande vedette mondiale a également changé la musique country pour les années qui ont suivi.

Kristin M. Hall

Associated Press

L’autrice-compositrice-interprète canadienne célèbre le 25e anniversaire de la sortie de The Woman in Me avec une réédition de luxe, attendue vendredi, qui inclura des versions rematricées des 12 chansons originales, des remixes, des versions en concert de son spectacle de Las Vegas et les premières versions des chansons.

Le premier album de Shania Twain, un disque éponyme paru en 1993 et pour lequel elle avait peu contribué à l’écriture, a échoué sur les palmarès. Mais sa vie a changé après la sortie de The Woman in Me, son deuxième album lancé en février 1995, qui a été l’album le plus vendu par une artiste féminine country à l’époque.

« J’ai été une enfant pauvre, puis une artiste en difficulté pendant toutes ces années jusqu’à ce que cela se produise enfin », a raconté Shania Twain en entrevue avec l’Associated Press depuis sa maison, en Suisse. « Ça a changé ma vie et ma carrière aussi. »

La chanteuse déterminée a surmonté une petite enfance marquée par la violence et a aidé à élever ses frères et sœurs après la mort de ses parents, en 1987.

Après l’échec de son premier album, elle a rencontré le producteur-compositeur rock Robert « Mutt » Lange et ils se sont mariés en 1993. Robert Lange était surtout connu pour avoir créé des albums et des chansons à succès pour AC/DC et Def Leppard, mais il a été le premier à reconnaître qu’elle avait une voix distinctive en tant qu’autrice-compositrice.

CAPTURE D’IMAGE The Woman in Me de Shania Twain

Des chansons comme Any Man of Mine, qui est devenue son premier numéro un country et son premier succès simultané sur les palmarès pop, ont montré son côté impertinent, séduisant et confiant. L’album présentait le point de vue de Shania Twain grâce à des chansons comme (If You’re Not in It for Love) I’m Outta Here !, The Woman in Me (Needs the Man in You) et Whose Bed Have Your Boots Been Under ?.

« Dans mon esprit, j’étais juste moi-même et c’était ce qui était merveilleux là-dedans — de pouvoir être moi-même et de laisser ma personnalité transparaître dans la musique », a confié la chanteuse.

Le succès de Shania Twain, appuyé sur ses propres compositions et qui sera pleinement réalisé grâce à son troisième et plus populaire album Come On Over, a ouvert la voie à la prochaine génération d’artistes chevauchant les genres comme Taylor Swift, Kelsea Ballerini et Maren Morris.

« Je pense que nous avons tous été influencés par Shania, même si nous ne le réalisons pas », avait déclaré Carrie Underwood à l’Associated Press en 2016 lors d’un évènement au cours duquel Shania Twain avait été honorée. « (Sa musique) était si différente et plutôt révolutionnaire à l’époque. Elle a assurément ouvert la voie à plusieurs d’entre nous. »

The Woman in Me, a également présenté Shania Twain comme une artiste visuellement créative qui savait comment utiliser des vidéoclips pour élargir sa portée, puisqu’elle n’avait pas encore commencé de grandes tournées.

L’album lui a valu le premier de ses cinq prix Grammy, ainsi que les trophées de l’Academy of Country Music pour l’album de l’année et la chanteuse de l’année. The Woman in Me a été certifié 12 fois platine, mais elle battra plus tard son propre record de ventes avec l’album suivant, Come On Over, deux ans plus tard. Cet album deviendra 20 fois platine.

The Woman in Me a été le premier de trois de ses albums qui ont été certifiés diamant, ce qui signifie qu’ils se sont vendus à plus de 10 millions d’exemplaires.