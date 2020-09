Les spectacles de la tournée 50 World Tour que Lara Fabian devait présenter en décembre à Montréal et à Québec sont reportés à l’automne 2021, a annoncé jeudi Musicor Spectacles.

Alexandre Vigneault

La Presse

C’est la deuxième fois que les représentations de cette tournée, initialement prévues en avril dernier, sont reportées. Le producteur précise que la situation actuelle et les mesures gouvernementales motivent cette décision, qui est aussi prise dans le but de « protéger la santé et la sécurité du public ».

Les détenteurs de billets sont priés de les conserver et seront contactés ultérieurement. Rappelons que Lara Fabian sera la directrice de la nouvelle mouture de Star Académie l’hiver prochain et qu’un documentaire intitulé Lara sera diffusé le 15 octobre sur Club illico.