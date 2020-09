Les Francos auront lieu cette année!

On ne l’espérait plus, mais il y aura des Francos à Montréal en 2020. Du 24 au 26 septembre, le festival mettra en ligne des prestations d’artistes, comme Pierre Lapointe, Lary Kidd et Luce Dufault, accessibles gratuitement. Et, roulements de tambour, il sera possible de voir Marie-Mai en chair et en os sur la scène du MTelus.