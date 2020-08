Alanis Morissette : bien plus qu’un faire-valoir ★★★1/2

Such Pretty Forks in the Road aurait dû passer inaperçu. Alanis Morissette avait prévu lancer son premier album en huit ans au mois de mai dernier, quelques semaines seulement avant de démarrer une longue série de spectacles qui devait célébrer les 25 ans de Jagged Little Pill, album géant lancé en 1995 par l’autrice-compositrice-interprète originaire d’Ottawa. Cette tournée a été reportée à 2021 pour les raisons que l’on connaît, ce qui a permis de tourner les réflecteurs vers ce nouvel opus de 11 chansons, qui mérite certainement mieux qu’un rôle de faire-valoir.