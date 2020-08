PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Olivier Savoie Campeau fait beaucoup parler de lui parce qu’il est le seul musicien à être relié par câble par mesure de sécurité. « Comme je suis le plus près du bord, on ne voulait pas prendre de risque », nous dit le batteur, qui collabore avec Miro depuis 2013. « Si je me lève, je ne veux pas perdre pied. Ça me sécurise, parce que, quand on joue, on se laisse aller, on peut être un peu plus désorienté. Un moment donné, je voyais le vide, ça m’a pris un petit moment pour m’adapter ! C’est une expérience unique, donc je savoure chaque instant. »