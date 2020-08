Prestations virtuelles : tout cela pour quoi ?

Rapidement au début de la pandémie, artistes, diffuseurs et festivals ont décidé d’offrir du contenu en ligne. Quatre mois plus tard, est-ce que tous leurs efforts pour se produire virtuellement en ont valu la chandelle ? Portrait d’une science moins prévisible que la vente de billets de spectacles traditionnels en salle. Mais d’une nouvelle façon de se produire qui peut ouvrir des portes à de nouveaux publics et à l’international.