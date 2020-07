La pandémie, les allégations d’inconduites sexuelles, le racisme : on va s’en rappeler de 2020. Pour prendre du recul de l’actualité déroutante des derniers mois, il n’y a rien de mieux qu’un nouvel album de l’éminence folk Ray LaMontagne. Cela calme la tête et cela remet le cœur à la bonne place.

Émilie Côté

La Presse

Monovision est le huitième album de l’auteur-compositeur né dans le New Hampshire et qui a des racines maternelles canadiennes-françaises. Comme l’indique son titre, toute la création et la production de Monovision repose sur un seul homme, soit Ray LaMontagne.

Ses mélodies sont aussi poignantes que réconfortantes. Sa voix touche droit au cœur. On aime quand il sort son harmonica et qu’il chante « qu’on va passer au travers » (We’ll Make It Through).

IMAGE FOURNIE PAR RCA RECORDS Pochette de l’album Monovision

Ray LaMontagne nous ramène à l’essentiel quand il parle des nuages d’été, de la pluie brumeuse du matin et des bienfaits de la montagne.

Un album dans l’esprit classique du folk à écouter sur la route de vos vacances d’été ou sur vos balcons lors des soirées chaudes de l’été.

> Écoutez We’ll Make It Trough

★★★★

Folk, Monovision, Ray LaMontagne, RCA Records/Sony.