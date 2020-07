Depuis Get Lifted (2004), John Legend a (presque) négocié un parcours sans faute, récompensé d’au moins un Grammy, un Oscar, un Emmy et un Tony — le premier Afro-Américain de l’histoire à réussir la quadruple couronne.

Éric Moreault

Le Soleil

Depuis les excellents Love in the Future (2013) et Darkness and Light (2016), l’homme à la voix d’or nous a seulement gratifiés d’un album de Noël. La déception s’avère donc grande à l’écoute de Bigger Love, collection de chansons génériques peu inspirées qui pigent dans tous les styles, mais avec une inclinaison pop, parfois disco, qui gâche la sauce.

