L’ADISQ exclut Dare to Care et Bernard Adamus

(Montréal) Dans la foulée d’une vague de dénonciations de situations d’abus de pouvoir et de harcèlement sur les réseaux sociaux, qui secoue notamment le milieu de la musique, l’ADISQ a choisi de prendre des mesures, notamment en excluant Dare To Care Records et le chanteur Bernard Adamus de ses remises de prix.