Après quatre mois de confinement et plus de 75 concerts annulés, dont toute sa tournée estivale, l’Orchestre symphonique de Montréal jouera pour la première fois en public le 5 août, lors d’un concert bénéfice extérieur qui aura lieu... sur le site du stationnement P5 de l’aéroport Montréal-Trudeau.

Josée Lapointe

La Presse

L’envolée classique se tiendra devant un parterre pouvant accueillir un maximum de 550 véhicules stationnés chacun à deux mètres de distance, et l’OSM offre plusieurs forfaits : Première classe (à 500 $ par voiture, 75 places disponibles), Classe Affaire (250 $, 225 places disponibles), et Classe économique (100 $, 250 places disponibles). Les personnes d’un même véhicule doivent venir de la même maisonnée, et même si le concert sera diffusé sur la bande FM, il est possible que le passage des avions soit ressenti à certains moments.

C’est Jacques Lacombe qui sera le chef d’orchestre, alors que la soprano Hélène Guillemette et le baryton Jean-François Lapointe sont les solistes invités. Au programme : des extraits des opéras La flûte enchantée et Don Giovanni de Mozart, Le tombeau de Couperin de Ravel et la 5e Symphonie de Beethoven.

