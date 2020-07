Jason Mraz : joie et liberté

On pourrait presque croire que Jason Mraz possède une boule de cristal. L’auteur-compositeur-interprète, qui a remporté deux prix Grammy pour ses chansons résolument positives, nous est revenu en début d’été avec un album reggae, Look For The Good, qui déploie son message humaniste de façon exponentielle : appel à la solidarité, à l’ouverture, à la tolérance, à l’amour, à la gratitude...