Même si les grands rassemblements sont interdits, il y a de multiples façons de célébrer la fête nationale. Voici une série d’activités et de spectacles virtuels pour la journée.

Émilie Côté

La Presse

Une Saint-Jeanne

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE-Montreal – -Concert extérieur de Safia Nolin – – 16 JUIN 2019

Ébranlée par les remous sociaux et raciaux causés par la mort de Georges Floyd aux États-Unis, Safia Nolin propose une Saint-Jean-Baptise alternative et inclusive qu’elle a baptisée Saint-Jeanne. Son spectacle en ligne sur Facebook sera animé par la drag queen Kiara, qui sera de la première saison de Canada’s Drag Race. Le public pourra voir et entendre la rappeuse Backxwash (retenue dans la première sélection du prix Polaris), la comédienne transgenre Tranna Wintour, l’entrepreneur social Fabrice Vil, l’artiste électro Munya, l’auteur Karl Hardy, ainsi que de nombreux artistes autochtones, dont Jeremy Dutcher, Natasha Kanapé Fontaine et Maïté Labrecque-Saganash.

Saint-Jean solidaire

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE PHOTO ROBERT SKINNER, Philémon Cimon

Philémon Cimon, initiateur du mouvement Musique bleue, propose une Saint-Jean solidaire. Il a demandé à une quinzaine d’artistes issus de différentes communautés (francophone, autochtone, allophone, anglophone) de faire une vidéo où ils interprètent une chanson, mais où ils expliquent aussi ce que le 24 juin représente pour eux. Shauit, Boogat, Iri Di, Kaïn, Kanen, Comment Debord, Laura Niquay, Gabriel Bergeron-Langlois, Racoon City et Kayiri, entre autres, ont répondu à son appel.

Les chroniqueurs

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Philippe Laprise

Philippe Laprise animera une émission spéciale de sa websérie Les chroniqueurs. Vincent Graton prononcera le discours patriotique. En musique, il y aura des prestations de Vincent Vallières, Brigitte Boisjoli et Pépé et sa guitare. Il y aura aussi de l’humour avec Mathieu Dufour, Neev, Pascal Mailloux et Silvi Tourigny. Pour une « petite Saint-Jean improvisée », c’est pas mal du tout !

Spectacle de Kaïn

Kaïn a tourné un spectacle virtuel de la fête nationale. « De la musique et du gros soleil sur un site magnifique dans notre coin à Drummondville », annoncent Steve Veilleux, John-Anthony Gagnon-Robinette et Éric Maheu. Le spectacle payant est présenté ce mercredi soir à 20 h. Même si les spectateurs seront chez eux, Kaïn les invite à se « tirer une bûche » autour du feu.

Chorale sur Facebook

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE PHOTO ROBERT SKINNER, Gilles Vigneault

Le Comité de la fête nationale du Québec à Montréal (CFN) veut que des milliers de Québécois et de Québécoises soient virtuellement réunis, ce mercredi soir à 19 h, pour chanter le refrain de Gens du pays de Gilles Vigneault. Tous sont invités à chanter de leur fenêtre, de leur balcon ou de leur cour pour recréer « la plus grande chorale québécoise », rien de moins ! Le résultat sera retransmis sur le Facebook Live de la fête nationale à Montréal et sur ceux des radios de Cogeco Média.

La Saint-Jean franco-canadienne

LA PRESSE Damien Robitaille

On l’oublie parfois, mais la Saint-Jean-Baptiste est aussi célébrée dans la plupart des communautés francophones du reste du Canada. TFO, la télévision française de l’Ontario, diffusera d’ailleurs ce mercredi à 19 h le spectacle Tout pour la musique, avec en vedette Damien Robitaille, Isabelle Boulay, Michel Rivard, Florent Vollant et d’autres encore. Et la fête se poursuivra avec une douzaine de prestations sur la chaîne YouTube de Tout sur la musique du 25 au 28 juin.

