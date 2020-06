La première des expériences immersives proposées par le Festif ! aura lieu le 20 juin et mettra en vedette le contenu du tout nouvel album de Klô Pelgag, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Elle se tiendra au bord du fleuve, « accompagnée de vagues et de la brise saline ».

Klô Pelgag, The Brooks, Plants and Animals et The Barr Brothers sont les quatre artistes que le Festif ! présentera dans sa série « Les expériences d’écoute » en plein air. Ces immersions auront lieu dans des sites variés, entre le 20 juin et le 11 juillet.

Alexandre Vigneault

La Presse

L’organisation de l’événement le précise d’emblée : il ne s’agit pas de spectacles extérieurs et les artistes ne seront pas présents sur les lieux. Chacun d’entre eux aura toutefois enregistré une « mise en contexte narrative » afin de mettre les auditeurs dans le bon état d’esprit.

La première de ces expériences immersives aura lieu le 20 juin et mettra en vedette le contenu du tout nouvel album de Klô Pelgag, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Elle se tiendra au bord du fleuve, « accompagnée de vagues et de la brise saline ».

Celle consacrée au groupe The Brooks (27 juin) aura lieu dans un parc où il doit y avoir une ambiance de « camping tropical », celle de Plants and Animals (4 juillet) se tiendra dans une forêt paisible et celle de The Barr Brothers (11 juillet) dans un « champ lumineux ».

Les lieux précis où se dérouleront ces séances d’écoute en plein air ne seront dévoilés que le jour même aux acheteurs de billets dans le but d’éviter les rassemblements. Le Festif ! recommande également le port du masque. Les événements sont remis au lendemain, en cas de pluie.

Trois séances d’écoute de 10 spectateurs sont prévues pour chacun des artistes invités. Les billets sont en vente sur le site du Festif ! ou sur lepointdevente.com.