Le groupe montréalais Plants and Animals fait paraître jeudi un tout nouvel extrait, Sacrifice, issu de son album prévu pour plus tard cette année.

Marissa Groguhé

La Presse

La chanson dépeint les sacrifices que les gens sont prêts à faire pour « se sentir acceptés et pour goûter brièvement au bonheur », explique le trio dans un communiqué.

> Écoutez Sacrifice

« Le concept était d’avoir deux sections contrastantes l’une avec l’autre, avec des transitions abruptes entre elles, lit-on encore. D’abord, il y a ce cycle rythmique à la fois hypnotisant et intense, avec une piste vocale qui flotte à travers le tout de façon onirique et planante. Puis pow ! Les nuages se dissipent et il y a un refrain simple et direct. »

Les musiciens montréalais plusieurs fois nommés au Gala de l’ADISQ et aux Prix JUNO avaient retardé la sortie de ce nouveau titre au tout début du mois, alors que le mouvement en réaction à la mort de l’Afro-américain George Floyd prenait feu.

« Nous devions faire paraître une nouvelle chanson aujourd’hui, mais nous pensons que, au moins pour un temps, ce n’est pas le moment de parler, mais plutôt d’écouter et de prendre action », avaient-ils écrit sur les réseaux sociaux.

Plants and Animals prévoit sortir son cinquième album cette année à une date qui reste à être dévoilée.