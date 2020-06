J.S. Ondara : folk du cœur ★★★★

D’origine kényane, il vit dans la ville américaine où un homme noir, George Floyd, est mort asphyxié sous le genou d’un policier. Et c’est pendant le confinement chez lui à Minneapolis que J.S. Ondara a écrit et enregistré Folk n’ Roll Vol. 1 : Tales of Isolation, sorti vendredi dernier. Les 11 chansons de l’auteur-compositeur-interprète de 27 ans traitent de solitude, de justice, de déprime et de rejet.