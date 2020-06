Run the Jewels : la trame sonore de 2020 ★★★★½

Run the Jewels a-t-il enregistré RTJ4 la semaine dernière ? Non, mais on pourrait facilement croire El-P et Killer Mike s’ils l’affirmaient, tant il semble conçu pour cette période trouble. Le duo a lancé — gratuitement, comme à l’habitude — son quatrième album deux jours plus tôt que prévu, mercredi, à un moment, donc, qui ne pourrait être plus opportun.