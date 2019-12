Richelieu : le champ des possibles ★★★

Avec trois pièces instrumentales portant le nom d’illustres bourgs du Grand Montréal – Sainte-Julie en ouverture de l’album, Rosemont au centre de l’offre et Otterburn en conclusion — et avec sept autres où les thématiques des souvenirs (d’enfance et d’amour) et des rêves (déçus et à réaliser) sont abordées, le deuxième disque de la formation Richelieu (au titre de Riichelieu avec deux i) promet à l’auditeur de voyager.