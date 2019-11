Comme il l’avait promis, The Weeknd est de retour cet automne. Le chanteur canadien a lancé la pièce Heartless mardi à minuit, premier extrait d’un nouvel album qui devrait s’intituler Chapter VI.

Pascal LeBlanc

La Presse

Produite par Abel Tesfaye lui-même, Metro Boomin et Illangelo, la chanson très rythmée aborde des thèmes habituels — richesse, drogue, sexe — de l’auteur de Starboy, mais cette fois, il semble navré de se trouver de nouveau prisonnier de ce cycle.

0:00 0:00 Couper le son

« And I’m back to my ways ’cause I’m heartless/ All this money and this pain got me heartless », chante-t-il.

Sa rupture avec Selena Gomez ainsi que sa relation intermittente avec Bella Hadid semblent avoir inspiré les paroles.

Un aperçu d’un autre titre, Blinding Lights, a également été révélé récemment dans une publicité de Mercedes-Benz.

Le constructeur allemand a annoncé qu’un court métrage complet mettant en vedette The Weeknd paraîtrait vendredi.

Ce dernier fera aussi ses débuts au grand écran à Noël dans le film Uncut Gems avec Adam Sandler en tête d’affiche.