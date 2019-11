Le mensuel de référence Exclaim! vient de publier sa liste des 50 albums canadiens de la décennie. The Suburbs d’Arcade Fire figure en première position, 99,9% de Kaytranada en deuxième et Emotion de Carly Rae Jepsen en troisième. Seul francophone à avoir réussi à se faufiler dans cette liste, Hubert Lenoir et son premier album Darlène occupent la 28e position.

Josée Lapointe

La Presse

«Le fait d’être le petit franco queb, sur cette liste entouré des albums de Drake, Leonard Cohen, Arcade Fire et tout les autres me donne envie de pleurer», a écrit le chanteur sur les réseaux sociaux, expliquant que plus jeune, il était un lecteur assidu du mensuel canadien.

Son explosif tube Fille de personne II se retrouve également au 23e rang des 50 chansons de la décennie choisies par Exclaim!, liste sur laquelle Hubert Lenoir est encore le seul représentant francophone. C’est Oblivion de Grimes qui occupe la première position.

En plus de Kaytranada et Leonard Cohen, la reine de la musique électro Marie Davidson est la seule Québécoise à faire partie des deux listes publiées par Exclaim!.