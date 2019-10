(Los Angeles) La chanteuse Taylor Swift recevra le prix de l’artiste de la décennie lors du gala des American Music Awards le mois prochain.

Associated Press

Dick Clark Productions a annoncé mercredi que Taylor Swift serait honorée lors de la soirée du 24 novembre, au Microsoft Theatre de Los Angeles. La chanteuse pourrait battre cette année le record de Michael Jackson pour le plus grand nombre de trophées à ce gala.

Taylor Swift a gagné 23 American Music Awards et compte cinq nominations cette année. Michael Jackson détient actuellement le record du plus grand nombre de prix, avec 24. La chanteuse a remporté plus de trophées à ce gala que tout autre artiste au cours de la dernière décennie.

Pour célébrer sa carrière, elle interprétera certains de ses plus grands succès lors du gala.

Taylor Swift, Post Malone, Ariana Grande, Drake et Halsey sont en nomination pour le prix de l’artiste de l’année.