Après le succès du lancement de sa carrière solo, en 2017, Harry Styles amorce la suite de son épopée avec un premier extrait inédit depuis son album éponyme. Le titre Lights Up, qui figurera sur son deuxième opus, parait aujourd’hui.

Marissa Groguhé

La Presse

Accompagnée d’un vidéoclip, la chanson a été publiée à minuit et une, vendredi. Loin du style de son premier essai, Lights Up présente un son atmosphérique, dansant, évoquant la pop californienne.

Extrait de Sign of the Times, de son album éponyme lancé en 2017.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Les images qu’a dévoilées Harry Styles le montrent principalement dans une scène de fête, torse nu, entouré d’hommes et de femmes. Tous sont peu vêtus et très proches les uns des autres. On le voit également, habillé d’un ensemble bleu signé Harris Reed, assis à l’arrière d’une moto, dans une rue déserte.

IMAGE FOURNIE PAR COLUMBIA RECORDS Lights Up

Le vidéoclip, produit par Tyler Johnson, a été tourné au Mexique. La chanson a été composée par Styles, Johnson et Kid Harpoon.

Depuis jeudi, des affiches flanquées d’une phrase de Lights Up, « Do You Know Who You Are ? », sont apparues un peu partout dans le monde — au Japon, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Des images relayées sur les réseaux sociaux par des admirateurs témoignent non seulement de l’étendue de la campagne de promotion, mais aussi l’excitation des admirateurs. Le chanteur britannique, depuis le jour où il faisait partie du groupe One Direction, déclenche une ferveur appréciable.

Un site web, doyouknowwhoyouare.com, permet depuis jeudi aux admirateurs d’y inscrire leur nom et de recevoir un mot personnalisé signé « H ». L’artiste avait fait le même genre de coup de publicité mystérieuse pour la promotion de l’album Harry Styles, également aux moyens d’un site internet.

La date de sortie du second opus d’Harry Styles n’a pas encore été dévoilée.