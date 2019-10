Trois ans après l’immense succès de Nos Eldorados, la machine à succès Alex Nevsky lancera le 8 novembre un nouvel album, Chemin sauvage, son quatrième en carrière.

La Presse

On peut déjà avoir un aperçu de sa teneur avec Mes yeux, premier extrait accrocheur coécrit avec l’auteur Jonathan Harnois (Dumas) et Laurence Lafond-Beaulne, du duo Milk and Bone.

« Mes yeux est une ode à la puissance de l’amour, aux pupilles immenses devant l’intensité du coup de foudre, à la passion qui guette les âmes sœurs dans le chaos de la nuit », a écrit le chanteur sur sa page Facebook.

L’album comptera quelques collaborations — Claudia Bouvette et Alaclair Ensemble, notamment —, et Alex Nevsky annonce aussi une tournée de spectacles qui débutera le 24 janvier prochain à Québec. — Josée Lapointe