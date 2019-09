La première montréalaise de la tournée mondiale de Céline Dion sera retardée de quelques jours : la chanteuse souffre d’un virus à la gorge et a dû annuler ses quatre premiers spectacles au Centre Bell, remis à la fin du mois de novembre.

Janie Gosselin

La Presse

« Je suis terriblement désolée de devoir reporter quatre de mes spectacles au Centre Bell. J’avais tellement hâte de vous retrouver. Merci de votre compréhension et à très bientôt Montréal », a indiqué Céline Dion sur sa page Facebook officielle.

La chanteuse est « sous stricte ordonnance de son médecin » et doit prendre une semaine de repos, a indiqué evenko. Elle devrait être de retour sur scène pour poursuivre la tournée de son album Courage le vendredi 4 octobre. Elle avait entamé sa série de spectacles à Québec, le 18 septembre

Ses spectacles des 26, 27, 30 septembre et 1er octobre ont été remis aux 18, 19, 21 au 22 novembre. Les détenteurs de billets sont invités à garder leurs originaux.

Si les fans lui ont souhaité un prompt rétablissement, un grand nombre ne cachaient pas leur déception sur les réseaux sociaux, mercredi.

« Je suis très, très déçue et stressée », a dit au téléphone Mélanie Lambert. La femme de 39 ans, responsable d’un service de garde, habite en Abitibi. Elle devait partir ce matin en avion pour se rendre à Montréal avec sa sœur, afin de « réaliser le rêve de [leur] vie » : voir la chanteuse en spectacle. « J’ai beaucoup économisé », explique-t-elle. Elle ne savait pas mercredi soir si elle allait pouvoir se faire rembourser son billet d’avion – le service étant fermé à l’heure de l’annonce – et annuler sa chambre d’hôtel.

Je comprends que c’est un humain, mais je suis très déçue, il y a beaucoup de fans qui viennent de loin. Mélanie Lambert, qui devait partir de l’Abitibi en avion ce matin

Elle ne croit pas être en mesure d’assister au spectacle en novembre, qui tombe au beau milieu de la semaine.

Les spectacles seront remis de la façon suivante : les billets du jeudi 26 septembre sont valides pour le lundi 18 novembre ; les billets du vendredi 27 septembre sont valides pour le mardi 19 novembre ; les billets du lundi 30 septembre sont valides pour le jeudi 21 novembre ; les billets du mardi 1er octobre sont valides pour le vendredi 22 novembre.

Des fans de Céline ont fait part de leur mécontentement dans l’établissement du calendrier. « C’est correct que ce soit reporté, mais ce que je trouve plate, c’est de changer un vendredi pour un mardi », a dit à La Presse Jessica Dubé. La jeune femme de 23 ans habite à Shawinigan. Elle devait se rendre avec sa mère au spectacle à Montréal – un cadeau pour son 48e anniversaire. « C’est une de ses idoles, ça fait six mois qu’on a les billets et qu’on attend. On se dit que ça va valoir la peine », a-t-elle indiqué, précisant toutefois que sa mère et elle devraient regarder la possibilité de prendre congé.

Philip Vanden Brande, gestionnaire principal, relations publiques et relations médias chez evenko, a précisé qu’« evenko fait toujours de son mieux pour remettre les spectacles dans un délai raisonnable pour permettre aux fans de voir leurs artistes préférés, et ce, le plus rapidement possible. Cependant, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération : la disponibilité des arénas, l’horaire de la tournée et la disponibilité de l’artiste. »

Pour Chantal Brouillette, il s’agissait de déjà vu : il y a deux ans, le spectacle de Las Vegas auquel elle devait assister avait été annulé quelques heures avant, pour la même raison. Sa fille de 22 ans est une « fan finie » de la chanteuse. « S’il y avait une peinture Céline Dion, elle peinturerait sa chambre avec », illustre-t-elle. Elle lui avait donc promis de se reprendre pour un autre spectacle, mais seulement si Céline Dion faisait sa tournée à Montréal. Sa fille mercredi était « doublement déçue », a-t-elle dit.

D’autres inconditionnels de Céline ont philosophé sur le fait que les spectacles auraient lieu dans moins d’un mois. « Au moins, on a une date qui n’est pas l’année prochaine, on va prendre notre mal en patience », a écrit à La Presse Tanya Latour, qui a décrit Céline Dion comme « une icône » dont les chansons l’ont « aidée dans plein de situations ».