Le « grand jour » du passage de Chance the Rapper à Montréal n’aura pas lieu en novembre comme prévu.

Frédéric Murphy

La Presse

À la suite de la naissance de sa deuxième fille, Marli, le rappeur emblématique de Chicago a reporté à l’an prochain une grande portion de sa tournée nord-américaine, y compris son concert au Centre Bell.

Chancelor Jonathan Bennett (de son vrai nom) a rappelé sur Instagram qu’il avait entamé sa tournée précédente deux semaines seulement après la naissance de sa fille aînée Kensli, ce qui lui avait fait manquer des moments charnières de la vie de l’enfant (maintenant âgée de 4 ans).

Le nouveau père veut éviter de répéter cette erreur et être le plus disponible possible pour sa femme. L’escale montréalaise de la tournée The Big Day aura lieu le 13 février prochain.

Les billets pour le concert montréalais prévu en novembre seront honorés en février prochain, mais il est également possible de se faire rembourser au point de vente.