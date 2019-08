Woodstock: la fin d'un mythe?

Mais voilà : Woodstock 50 n'aura pas lieu. L'immense valeur symbolique de l'événement n'aura pas suffi à sauver sa commémoration. Serait-ce que le monde et les temps changent, comme le chantait Dylan ? Serait-ce la fin d'un mythe et de la domination culturelle des baby-boomers ?

Rien qui puisse attirer les nostalgiques de 1969 et de 1994 - le 25 e anniversaire de Woodstock ayant donné lieu à un événement réussi. « Ce n'est pas Miley Cyrus et Imagine Dragons qui vont faire le pont avec les boomers ni donner l'impression que c'est l'événement d'une vie », dit-il, ajoutant que d'accumuler des artistes « presque wow » ne suffit pas. « Trois Miley Cyrus ne font pas une Beyoncé. »

André Ménard croit lui aussi que les problèmes de logistique ont pesé lourd dans cet échec. Tout comme la faiblesse du programme. « On ne peut pas dire qu'ils annonçaient la deuxième venue de Jésus-Christ sur terre... Ce n'était pas si excitant que ça. » De l'avis des deux directeurs de festivals québécois, l'affiche n'était ni plus ni moins alléchante que celle des festivals concurrents.

Un changement culturel ?

Les années 60 sont loin derrière. Les baby-boomers ont commencé à prendre leur retraite. La culture rap a largement remplacé le rock partout sur la planète comme forme de contre-culture et de musique populaire. L'effondrement de Woodstock 50 montre-t-il aussi ce changement ?

« Les jeunes qui ont 16, 17 ou 18 ans ignorent, je pense, ce qu'est Woodstock, dit Jean Beauchesne, qui fut longtemps responsable de la programmation du Festival d'été de Québec. Ça ne les intéresse pas, sauf ceux qui vont à Woodstock en Beauce... Ils sont ailleurs : même Nirvana ou Wu-Tang Clan, ça ne leur dit pas grand-chose. »

Ce manque de perspective historique affaiblit inévitablement la « marque » Woodstock. Après, il y a bien sûr les effets de mode. « Les formats musicaux à la mode chez les moins de 25 ans n'ont plus rien à voir avec la source des genres musicaux qui ont fait la pluie et le beau temps après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à maintenant », ajoute-t-il, tout en soulignant lui aussi les faiblesses logistiques et financières fondamentales de Woodstock 50.