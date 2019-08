Anatomie d'un tube estival

Marissa Groguhé

La Presse La Presse Incontournable des partys et des road trips, il fait souvent danser, donne envie de chanter à tue-tête dans la voiture, les vitres baissées. C'est LE tube de l'été. Qu'est-ce qui fait d'une chanson un hit estival ? Quelles tendances ont évolué et lesquelles sont immuables ? La Presse a étudié les top 10 estivaux du Billboard des 18 dernières années pour le savoir.

Une mission : faire danser La plupart des chansons qui ont rythmé les 18 derniers étés sont dansantes, indique notre analyse. La « dansabilité » est mesurée grâce au tempo, à la stabilité et à la puissance du beat, ainsi qu'à la régularité de la chanson. Plus on s'approche du 1, plus le morceau est dansant. Par exemple, la chanson Hollaback Girl, de Gwen Stefani, parue en 2005, a un indice de 0,918.

4/4 ou rien « La majorité des chansons commerciales, tubes de l'été ou non, sont en quatre temps. C'est une musique plus facile à l'oreille, plus facilement digestible », explique Étienne Grégoire, directeur musical de Rythme FM. Despacito, de Justin Bieber avec Luis Fonsi et Daddy Yankee, en est un parfait exemple.

Des chansons de plus en plus longues L'écoute en continu influence-t-elle même la forme que donnent les artistes à leurs chansons ? Si la plupart des tubes estivaux des dernières années se conformaient aux standards de durée radiophonique (3 min 30 s environ), ils sont de plus en plus longs depuis quelques années. I Like It, de Cardi B, dure 4 min 22 s