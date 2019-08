Une laryngite force Éric Lapointe au repos

Selon un communiqué publié par sa maison de disque, Instinct Musique, le chanteur serait affecté par « une laryngite chronique ». On précise que cette infection de la gorge refait surface « lorsqu'il sollicite ses cordes vocales de manière soutenue plus souvent qu'à l'habitude ».

En lieu et place du spectacle qui devait avoir lieu jeudi, les festivaliers abitibiens pourront plutôt entendre le groupe Les Trois Accords qui a accepté de remplacer le chanteur.

« La situation me désole beaucoup, je dois reposer ma voix le plus possible pour revenir en force », peut-on lire dans une citation attribuée à l'artiste.

Pour le moment, toutes les autres dates de concerts d'Éric Lapointe demeurent inchangées.

Il fêtera ses 50 ans au Festival de montgolfières de Gatineau

Éric Lapointe célébrera son 50e anniversaire avec un événement spécial au Festival de montgolfières de Gatineau, le 1er septembre.

Le festival accueillera l'émission Belle et Bum et plusieurs invités pour une fête en l'honneur du rockeur québécois.

Éric Lapointe partagera la scène avec de nombreux interprètes, dont Isabelle Boulay, Luce Dufault, Marc Hervieux, Mélissa Bédard, Rick Pagano et Stéphanie St-Jean.