Muzion: exhortation à la philosophie

Il y a quelques années, les analystes du rap aimaient séparer le genre en deux grandes catégories : le rap « conscient » (ou engagé) et celui qui n'était pas « conscient ». Heureusement, cette distinction simpliste tend à disparaître de nos jours, habilement déconstruite par les tenants d'un rap parfois dit « inconscient », appellation dérisoire qui souligne la prétention des artistes se voyant eux-mêmes comme de quelque façon plus « éveillés » que les autres.

Récemment, un sociologue québécois, Philippe Néméh-Nombré, soutenait avec pertinence qu'il fallait élargir ce qu'on entendait par l'engagement dans le hip-hop, puisque par la seule présence d'artistes afrodescendants dans la sphère publique québécoise, par exemple, il y avait bel et bien engagement et remise en question du statu quo.

Quand elle crie « Haïtien ! », dans le tube radio intergénérationnel et interculturel La vi ti nèg, elle parle à tout le Québec, à la francophonie du monde entier, elle dit haut et fort : « Nous sommes là, nous voulons cesser d'exister comme citoyens de seconde classe du monde. »

Ce qui m'a d'abord frappé en réécoutant ce disque que j'ai écouté mille fois, c'est le poids énorme de J.Kyll dans la balance du groupe (quatuor à l'époque, devenu trio après le départ de LD-One en 2002). Cette matriarche du hip-hop québécois met au premier plan de ses paroles un déchirement spirituel profond. Elle est complètement décomplexée dans sa volonté d'absolu, malgré la réalité de la rue qui reprend le dessus dès le crépuscule. Elle rappe en prêchant, dans une démarche incomparablement cohérente et assumée.

Ce type de composition est devenu un cliché rap québécois dans les années qui ont suivi ; seulement, ça a perdu tout son sens quand la lourdeur harmonique ne sonnait pas vrai. Ici, c'est non seulement authentique, c'est aveuglant de réel.

Mais justement, cet album n'est pas que le hit que vous avez déjà entendu à l'épicerie. En fait, cette chanson est quasiment le seul moment de lumière du disque entier, où les compositions en mineur règnent, pianos et violons tristes de bord en bord.

Son ton éminemment religieux incarne cette volonté de transcendance minée par le poids des déterminismes sociaux, elle flotte quelque part entre ciel et terre.

Écoutez attentivement le début de la deuxième pièce du disque, Rien à perdre. L'intro, avant que le rap débute, subit une modulation, toute l'instrumentation est tirée vers le haut d'un ou deux traits, mais ça reste en mineur. Cela évoque une poussée vers le haut du « peuple de la montagne », comme le veut le titre du disque en créole, mais une poussée consciente que le versant descendant attend patiemment son temps.

Dramatik, rappeur bègue dont le bégaiement se dissout dès que le beat embarque, évoque des réalités cachées et des vérités ensevelies, tel un Platon des temps modernes. J.Kyll et lui ont fondé le groupe, le frère de la deuxième, Imposs, s'y est joint par la suite.

Imposs, c'est la voix plus grande que nature ; c'est lui qui scande le sens de « moune morne » à la fin de la chanson-titre. Le peuple de la montagne, par sa mentalité, désire sortir des mensonges l'entourant, du poids du faux, de la vanité et des mirages de tous les chevaux de Troie de notre temps qui tentent de pénétrer notre âme et de lui saper tout sens du bien.

L'état d'esprit revendiqué par ce disque est ni plus ni moins celui d'un philosophe, toujours insatisfait, modeste, aporétique et résolu dans sa volonté de sagesse éternelle.