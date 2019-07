Old Town Road égale un record au palmarès Billboard 

Le règne de la chanson Old Town Road de Lil Nas X au sommet du Hot 100 américain est désormais le plus long de l'histoire de ce classement des chansons les plus populaires aux États-Unis.

En se maintenant pour la 16e semaine consécutive en tête du palmarès, la version remixée de ce tube (avec la voix de Billy Ray Cyrus) égale le record codétenu par One Sweet Day de Mariah Carey et Boys II Men (1995) et par Despacito de Luis Fonsi et Daddy Yankee (avec la participation de Justin Bieber, en 2017).

On saura lundi prochain si l'histoire à succès du rappeur de 20 ans, qui a fait tomber les frontières entre hip-hop et musique country, s'achèvera sur un record exclusif.

La révélation adolescente Billie Eilish patiente au seuil du numéro 1 depuis six semaines et même un remix de sa chanson avec la voix de Justin Bieber ne lui a pas permis de détrôner Lil Nas X pour l'instant.