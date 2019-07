 Half Moon Run et Les Soeurs Boulay à Rouyn-Noranda 

Les Soeurs Boulay y feront également le rodage de leur nouveau spectacle, tandis que les rappeurs Loud, Koriass, FouKi et Alaclair Ensemble, entre autres, se produiront à ciel ouvert.

Les révélations montréalaise et française La Force et Jeanne Added font partie des 19 projets féminins au programme de l'évènement du week-end de la fête du Travail.

Le groupe suisse The Young Gods, qui fait son retour au Québec après 20 ans d'absence, et les Texans de ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead comptent parmi les 13 têtes d'affiche de l'étranger.

Ça vaut le déplacement, comme on dit.

• Consultez le site du festival