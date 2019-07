La «disparition» de Julie Masse en balado

C'est en regardant le documentaire What Happened, Miss Simone ? sur Netflix que la journaliste Émilie Perreault a eu l'idée de poser la même question à propos de la chanteuse Julie Masse. En 1994, l'interprète de C'est zéro a disparu de la circulation du jour au lendemain, laissant derrière elle une horde de fans déçus et interloqués.

La journaliste culturelle Émilie Perreault, qui fredonnait Billy lorsqu'elle avait 8 ans, s'est penchée sur la question pour un épisode de l'émission Cette année-là (diffusée à Télé-Québec), à laquelle elle collabore. Elle a trouvé suffisamment de matière pour en faire un documentaire.

« Je n'avais pas envie de m'embarquer dans quelque chose de lourd et de compliqué, confie la journaliste, jointe au téléphone. C'est la réalisatrice radio Pascale Richard qui m'a donné l'idée d'en faire une balado. C'est vrai que c'est un format parfait, plus simple, plus léger. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à concevoir un projet audio autour de quelqu'un qui a toujours été réduit à son image. »

Un sujet riche

Micro à la main, Émilie Perreault est donc partie à la rencontre de ceux et celles qui avaient croisé le chemin de la jeune Julie Masse dans les années 90. Première constatation : tout le monde avait quelque chose à dire. À commencer par Manuel Tadros, père du cinéaste Xavier Dolan mais surtout auteur de C'est zéro et de Billy, deux chansons qui ont contribué au succès de la chanteuse. Même enthousiasme de la part de la conseillère municipale Marie Plourde, qui était VJ à MusiquePlus à l'époque. Ou du musicologue Dannick Trottier, qui a des choses très sérieuses à dire sur le sujet.

« J'ai même rencontré un fan de métal qui aime Julie Masse, dit Émilie Perreault en riant. Il est membre de la page Facebook Les métalleux qui aiment Julie Masse. »