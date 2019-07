Slipknot: bal masqué métal sur les Plaines

En cette cinquième soirée du Festival d'été de Québec (FEQ), le site principal était une nouvelle fois bondé. Après la fête, elle aussi survoltée, mais plus bon enfant, de twenty one pilots, disons que l'ambiance avait changé radicalement sous les bons soins des célèbres métalleux masqués. Plus de gros mots et de majeurs brandis, mais probablement autant de fans conquis.

> La suite sur le site du Soleil