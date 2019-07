 Matt Herskowitz: jazz plus classique, une tendance lourde ★★★★ 

Diplômé du Curtis Institute of Music de Philadelphie et de la Juilliard School of Music de New York, ce virtuose s'y applique depuis des années ; après avoir réarrangé Bach et Chopin, il était mûr pour ce projet solo combinant relectures et compositions originales, qu'il s'agisse de la jazzification d'une Gnossienne d'Érik Satie, d'une valse jazzy déclinée sur tempo lent ou de la merveilleuse ballade My One and Only Love, composée par Guy Wood au tournant des années 50.

> Écoutez des extraits sur SoundCloud : https://soundcloud.com/justin-time-records/sets/matt-herskowitz-mirror-image

On savoure sa fine connaissance de la tradition européenne, à laquelle il exprime une sensibilité mélodico-harmonique très jazz, très new-yorkaise en fait.