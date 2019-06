 Nomadic Massive: Montréal-partout en première classe ★★★★ 

Le sextuor souffle 15 bougies avec un quatrième « long jeu » festif et foisonnant, Times. Avec toujours le hip-hop et Montréal comme épicentre, le collectif promet de faire trembler les pistes de danse grâce à des rythmes rapportés des quatre coins du monde : afrobeat, rara, soul, house, reggae, pop latine.

Si l'on reconnaît l'instrumentation chatoyante et organique de ces « massifs nomades », l'ajout de sons synthétiques et d'échantillons confère plus que jamais dynamisme et profondeur à l'ensemble.

La plus grande enjambée concerne les chants et les flows, alors que les six MC - Lou Piensa, Waahli, Meryem Saci, Tali, Ali Sepu et Butta Beats - maîtrisent impeccablement les changements de ton, de tempo et de styles.