 Les Hôtesses d'Hilaire: catharsis acadienne ★★★★ 

Déjà plaqué en 2018 sur un album studio et défendu sur scène depuis, l'opéra-rock Viens avec moi revit cette fois grâce à un collage de captations live.

Bref rappel : dans cette anti-comédie musicale aux accents psychédéliques, les Hôtesses d'Hilaire racontent les petites victoires et les grands déboires de deux musiciens, l'un étouffé par l'underground acadien (Serge, double du chanteur du même nom), l'autre perdu dans les étoiles du show-business (Kevin).

Cet enregistrement de grande qualité exacerbe les moments de rage punk-rock (Fuck Shit up), de rires francs (Moi, j'mange) et, plus rarement, les accalmies méditatives (Microdosing).

Par rapport à l'album original, on s'imprègne ici davantage du délicieux délire des « Che Guevara acadiens » grâce aux sons d'ambiance - du public, mais aussi de la mise en scène cosignée Navet Confit -, aux comédiens qui tissent le fil conducteur (Anne Frances Meyer, Diane Losier, Robin-Joël Cool) et aux filles des Hay Babies qui font battre le choeur du récit.